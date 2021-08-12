Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle köprü çöktü
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle köprü çöktü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle köprü çöktü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.

Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.

Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.

İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, AA muhabirine, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, "Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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