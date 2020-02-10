Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

10.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:47
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

'nun ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Vatandaşlar saatlerinde karşılaştıkları bu manzarayla şaşırırken kar altında kalan araçlarının üzerini ve çevresini temizledi.

Kar altında neredeyse kaybolan otomobiller ile tavanındaki kar temizlenmeden trafiğe çıkan araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Azdavay Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Karın tadını çıkararak kızağa binen çocuklara büyükler de eşlik etti.

Kaynak: AA
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