Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt,Cide, Küre ve Şenpazar ilçelerinde etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.

İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Haberler

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