Kastamonu'nun 4 kültürel değeri daha "Ulusal Envanter"e girdi
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Kastamonu'nun 4 kültürel değeri daha "Ulusal Envanter"e girdi

05.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:29
Kastamonu'nun 4 kültürel değeri daha

Kastamonu'nun 4 kültürel değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kaydedildi.

Kastamonu'nun 4 kültürel değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kaydedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne Kastamonu'dan 4 unsurun kaydedildiğini belirtti.

Kaplan, "Tosya çakısı yapımı", "Azdavay kuşağı", "çarşaf bağı", "imece geleneği" ve "kına gecesi geleneği" olmak üzere daha önce beş olan Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envantere kayıtlı unsur sayısının "Evrenye bıçağı yapımcılığı", "taş baskı geleneği", "su değirmeni kültürü", "beziryağı değirmeni kültürü" ile 9'a ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin yaşayan miras değerlerinin ve eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığına işaret eden Kaplan, "Kastamonu 81 il arasında Somut Olmayan Kültürel Miras unsur sayısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi sayısı bakımından üst sıralarda yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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