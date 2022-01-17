Kastamonu'nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi genelinde, Küre ilçesinde iki okul hariç ve Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi genelinde, Küre ilçesinde iki okul hariç ve Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bozkurt ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.