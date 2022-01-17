Kastamonu'nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi genelinde, Küre ilçesinde iki okul hariç ve Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi genelinde, Küre ilçesinde iki okul hariç ve Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bozkurt ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Bozkurt, Okul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title