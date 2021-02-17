Kastamonu'nun 13 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli
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Kastamonu'nun 13 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

17.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:04
Kastamonu'nun 13 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Kastamonu'nun 13 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Kastamonu'nun 13 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Abana, Araç, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu, Küre, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 2 gün daha yapılamayacak.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde yüz yüze eğitime 15-16 ve 17 Şubat'ta ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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