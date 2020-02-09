Kastamonu'nun 11 ilçesinde eğitime kar engeli
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Kastamonu'nun 11 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

09.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:18
Kastamonu'nun 11 ilçesinde eğitime kar engeli

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kaynak: AA
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