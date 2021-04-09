Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı

Kastamonu'da il merkezinde ve ilçelerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu'da il merkezinde ve ilçelerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini devam ettiriyor.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından Çankırı karayolunun Ilgaz Dağı mevkii, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Yaralıgöz geçidi, İhsangazi ilçesinin yüksek kesimleri, Cide karayolunun Dağlı mevkii ve Küre ilçesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtü ile kaplanırken Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşamaması için kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı
Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı
Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı
Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı
Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı
Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Müge Anlı Esra Erol Burak Deniz Dilan Çıtak
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Ümit Öztürk Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:05:39. #1.14#
title