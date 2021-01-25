KASTAMONU - Milli boksör Mücahit İlyas yumruklarını olimpiyata hazırlıyor
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KASTAMONU - Milli boksör Mücahit İlyas yumruklarını olimpiyata hazırlıyor

25.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:19

Milli boksör Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor.

Milli boksör Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor.

Boksa 2010 yılında başlayan Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde antrenman yapıyor.

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan, 91 kiloda ringe çıkan Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek için ter döküyor.

Mücahit İlyas, AA muhabirine, boksa antrenörü sayesinde 11 yıl önce başladığını belirtti.

Daha sonra çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü anlatan 21 yaşındaki boksör, şunları dile getirdi:

"Avrupa üçüncülüğüm ile uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklarım, ikinci ve üçüncülüklerim var. Şimdi yumrukları olimpiyat için sallıyorum. Hayalim olan olimpiyat için her gün kamp yapıyorum ve hayallerime biraz daha yaklaşıyorum. Küçüklükten beri hayalim olan olimpiyat madalyasını almak için gecemi gündüzüme katarak çalışıyorum."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıla ertelendiğini hatırlattı.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın da yarıda kaldığına işaret eden ay-yıldızlı sporcu, "Şimdi yarıda kalan olimpiyat elemelerine hazırlanıyoruz. İngiltere'de çalışmalarımın karşılığını alacağım. Vizeyi alıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. İlk olarak amacım vizeyi almak, daha sonra da ülkemize olimpiyatlarda madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Milli boksör Mücahit İlyas yumruklarını olimpiyata hazırlıyor
KASTAMONU - Milli boksör Mücahit İlyas yumruklarını olimpiyata hazırlıyor
KASTAMONU - Milli boksör Mücahit İlyas yumruklarını olimpiyata hazırlıyor
KASTAMONU - Milli boksör Mücahit İlyas yumruklarını olimpiyata hazırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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