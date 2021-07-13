Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İnebolu ilçe merkezine bağlı Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 840 sentetik ecza hapı, 168,76 gram kubar esrar, 71,48 gram metamfetamin, 24 gram bonzai, 134,12 gram sıvı uyuşturucu madde ile 3 av tüfeği, biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE 'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:43:27. #1.14#

title