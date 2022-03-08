Kastamonu merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Deaş'ın finans yapılanmasına yönelik Kastamonu merkezli Gaziantep, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlere katıldıkları, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda komandolarında destek verdiği jandarma ekiplerince Kastamonu merkezli Gaziantep, İstanbul ve Konya'da şafak vakti 24 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve kitap ve ajandaların ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa