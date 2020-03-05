Kastamonu Memur-Sen'den Havalimanına ziyaret
Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği üyeleri, Kastamonu Havalimanı Müdürlüğüne atanan Ersin Köksal'ı ziyaret etti.
Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği üyeleri, Kastamonu Havalimanı Müdürlüğüne atanan Ersin Köksal'ı ziyaret etti.
Ziyarette Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır, Köksal'a yeni görevinde başarı diledi.
Bakır, Sabiha Gökçen Havalimanına uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunda talepleri bulunduğunu söyledi.
Köksal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA