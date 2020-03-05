Kastamonu Memur-Sen'den Havalimanına ziyaret
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Kastamonu Memur-Sen'den Havalimanına ziyaret

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği üyeleri, Kastamonu Havalimanı Müdürlüğüne atanan Ersin Köksal'ı ziyaret etti.

05.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:58
Kastamonu Memur-Sen'den Havalimanına ziyaret

Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri, Kastamonu Havalimanı Müdürlüğüne atanan Ersin Köksal'ı ziyaret etti.

Ziyarette Memur-Sen İl Başkanı , Köksal'a yeni görevinde başarı diledi.

Bakır, Sabiha Gökçen Havalimanına uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunda talepleri bulunduğunu söyledi.

Köksal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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