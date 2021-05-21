"Kastamonu Markasını Arıyor" yarışması düzenlenecek
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"Kastamonu Markasını Arıyor" yarışması düzenlenecek

'Kastamonu Markasını Arıyor' yarışması düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu Teknokent A.Ş ve ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesi (KÜ) iş birliğinde "Kastamonu markasını arıyor yarışması" düzenlenecek.

Kastamonu Teknokent A.Ş ve ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesi (KÜ) iş birliğinde "Kastamonu markasını arıyor yarışması" düzenlenecek.

İki kurumun bünyesinde yer alan birimler tarafından üretimi yapılan ve yapılacak ürünlerin Kastamonu'ya özgü bir marka süreci oluşturularak kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışma için başvuru süresi 6 Haziran günü saat 18.00'de son bulacak.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesinin de çalışmalara dahil olduğu yarışmanın başvuruları teknokent.kastamonu.edu.tr ve tto.kastamonu.edu.tr adreslerinden yapılabilecek.

Sonuçların 18 Haziran'da ilan edileceği yarışmanın ödül töreni ise 21 Haziran'da yapılacak. Yarışma sonunda birinciye 2000, ikinciye 1000, üçüncüye 500 TL, mansiyon ödülü olarak ise 300 TL takdim edilecek.

Yarışma hakkında AA muhabirine bilgi veren Kastamonu Teknokent A.Ş ve KÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Kastamonu merkezli üretilecek ürünlerin markalaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Katkı verebilecek herkesin sürece katılımını sağlamak için çeşitli yarışma programları düzenlediklerini anlatan Yenigün, şunları söyledi:

"Gerek ürünlerin kimliğini ve marka değerini oluşturmak gerekse bölgeye özgü bir marka süreci oluşturularak kurumsal bir yapı kazandırmak amacıyla 'marka' yarışması, daha sonra devamında 'logo' ve 'ürün tasarımları' yarışmalarımız olacak. Kastamonu'nun hem ülkemizde hem de uluslararası pazarda tanıtılmasını sağlamak hedefiyle başlattığımız ve atacağımız bu büyük adımda ortak olmak için 'Kastamonu markasını arıyor' yarışmasına katkı sağlayacak herkesi yarışmamıza davet ediyoruz."

18 yaşını doldurmuş herkesin katılabildiği yarışmanın seçici kurulunda, Prof. Dr. Kasım Yenigün, Ormancılık ve Tabiat Turizmi Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Canovate Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kastamonu Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Can Gür, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serkan İlden, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Aydın, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Burak Tarlakazan ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde Süllü yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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