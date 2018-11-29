Kastamonu Lise Öğrencisi Arkadaşını Yediği Dayak Nedeniyle Öldürdüğünü İddia Etti

Lise öğrencisi arkadaşını yediği dayak nedeniyle öldürdüğünü iddia etti

KASTAMONU'da aynı okulda okudukları 12'nci sınıf öğrencisi Cihan Haylaz'ı (17) okulun önünde tabanca ile vurarak öldüren Cinayet zanlısı 16 yaşındaki R.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşamını yitiren Cihan Haylaz'da yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Cihan Haylaz ile R.T. (16) arasında dün okul önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, yanında bulunan tabancayla Cihan Haylaz'a ateş ederek yaraladı. Haylaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ve kaçan zanlı R.T.?de bir süre sonra avukatıyla polise teslim oldu.

Cinayet zanlısı 16 yaşındaki R.T., emniyetteki işlemlerin ardından Kastamonu adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin 'Neden vurdunö sorusunu yanıtsız bıraktı. R.T., savcılık sorgusunda, daha önce tartışma sırasında hayatını kaybeden Cihan Haylaz tarafından okul içerisinde birkaç kez darp edildiğini ve bunu gururuna yediremeyerek cinayeti işlediğini iddia ettiği belirtildi.

Öte yandan Cihan Haylaz sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Karadere Haydarlar köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.