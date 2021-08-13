KASTAMONU - Kurum: "Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu