KASTAMONU - Kurum: "Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.