KASTAMONU - Kurum: "Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası"
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KASTAMONU - Kurum: "Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KASTAMONU - Kurum: 'Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası'
KASTAMONU - Kurum: 'Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası'
KASTAMONU - Kurum: 'Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası'
KASTAMONU - Kurum: 'Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: '(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
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Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
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KASTAMONU - Kurum: "Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası" - Haberler
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