Kastamonu Kültür Baş Şehri oluyor

Kastamonu Antalya'da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda süreklilik ödülünü aldı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş:

"Kültür Bakanlığı'nın 2018 yılında Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Baş Şehri ilan edilmesi için çalışmalara başladı"

"2018 yılı Kastamonu için gerçekten tamamen kültürel faaliyetlerin olacağı bir yıl haline gelecek"

"Şehir merkezimizde bulunan bin 400 civarında tarihi ve kültürel varlığın yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"



ANTALYA - Antalya'da bir fuarda düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Kastamonu Belediyesi süreklilik ödülünü almaya layık görüldü. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtirken, Kastamonu'nun 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Baş Şehri ilan edileceğini duyurdu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 16'ıncısı düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda kazanan belediyelere ödülleri, YAPEX Fuarı'nda düzenlenen törenle verildi. Antalya Expo Center'da 15 Kasım'da açılan ve içerisinde Türkiye'nin birçok yerinden belediye ile yapı ve restorasyon sektör firmalarının yer aldığı fuarda düzenlenen yarışmada, Kastamonu Belediyesi, süreklilik ödülünü almaya hak kazandı. Kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü, "Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyonu" projesiyle Bolu'dan Mudurnu Belediyesi kazandı. Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Nevşehir Uçhisar Belediyesi ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kastamonu Belediyesi ise Hüma Hatun, Şeyhoğlu, Aktekke Konakları Restorasyonları ve Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri ile süreklilik ödülünü aldı. Ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Baş Şehri ilan edileceğini duyurdu.

Kastamonu'nun Osmanlı'nın 16 velayetinden biri olduğuna belirten Başkan Babaş, kentin tarihi ve kültürel olarak muazzam bir şehir olduğuna dikkat çekti. Babaş, bölgede ismi duyulmayan birçok tarihi ve kültürel zenginlerin olduğu nu da ifade ederek, amaçlarının bu zenginlikleri Türkiye ve dünyaysa tanıtmak olduğunu söyledi. Kastamonu'nun kültürel yapısıyla insanların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Babaş, "Özellikle kültürel miraslarımız üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şehir merkezimizde bulunan bin 400 civarında tarihi ve kültürel varlığın yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her gün bunlarla ilgili projeler yapıp hem günümüzde hem gelecekteki nesillerimize gösterebilmek ve yaşatabilmek için faaliyetler gösteriyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılında Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Baş Şehri ilan edilmesi için çalışmalara başladığını duyuran Babaş, "Burada 6 tane ana şehir olmak üzere 8 gözlemci şehir yani 14 şehir kültür baş şehri olacak. 2018 yılı Kastamonu için gerçekten tamamen kültürel faaliyetlerin olacağı bir yıl haline gelecek" diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği'nin verdiği süreklilik hediyesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Babaş, 228 kategoride 953 proje ürettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başlanılan projenin sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Babaş, "Tarihi Kentler Birliği'nden aldığımız süreklilik ödülümüzün hakkını ilerleyen dönemlerde hakkını vereceğimize inanıyorum. Böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Bu tür ödüller motivasyonumuzu arttırıyor" diye konuştu.