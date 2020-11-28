KASTAMONU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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KASTAMONU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:27

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliği sona erdi.

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KASTAMONU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
KASTAMONU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
KASTAMONU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
KASTAMONU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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