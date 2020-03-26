KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı

Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdıUZMANLARIN koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiği sarımsağa olan talep, koronavirüs salgını ile birlikte arttı.

26.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:45
KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı

Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı

UZMANLARIN koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiği sarımsağa olan talep, koronavirüs salgını ile birlikte arttı. Kastamonu'da üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının fiyatı da talebin artması ile birlikte yüzde yüz artarak 25 liradan 50 liraya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken uzmanların, bunun için önerdikleri besinlerin başında sarımsak geldi. Salgının Türkiye'de yayılmaya başlamasıyla birlikte sarımsağa olan talep de arttı. Talebin yükselmesiyle birlikte sarımsağın fiyatı da yükseldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, geçen yıl 22 bin dekar alanda yaklaşık 22 bin ton olarak üretildi. Taşköprü sarımsağının kilosu, koronavirüs salgınından önce kalitesine göre 8 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu. Ancak, salgın ile birlikte yaşanan talep artışından sonra yüzde yüz oranında yükselerek 50 liradan alıcı bulmaya başladı.

'SON 50 YILIN EN CİDDİ FİYATINA ULAŞTI'

İlçede, sarımsak soyma ve paketleme fabrikası sahibi Orhan Reis, geçtiğimiz yıl 22 bin dekar alanda sarımsak ekildiğini, ancak hava şartları ve dolu nedeniyle ürün veriminin dönüm başına yüzde 50 civarında düştüğünü söyledi. Bunun sezon başında ürün fiyatlarının ciddi şekilde artışına neden olduğunu kaydeden Reis, "Devletimizin bazı önlemleri ile ülkemizde diğer yöre sarımsaklarının da piyasaya girmesi ile fiyatlar ciddi anlamda dengeye girmişti. Lakin ülkemizde yaşanan virüsün, sarımsak fiyatına ciddi bir etkisi oldu. Sezon başlangıcında 10-12 lira civarında başlayan, Eylül-Ekim aylarında 25-30 lira civarlarını bulan sarımsak fiyatlarımız virüsün etkisi ile birlikte son dönemlerde 50 lira gibi ciddi rakamları gördü. Sarımsak, virüs ile birlikte şu anda belki de son 50 yılın en ciddi fiyatlarına ulaştı" dedi.

'FİYAT 70-80 LİRAYA DOĞRU GİDİYOR'

Sarımsak yetiştiricisi Naim Can Şener, Taşköprü sarımsağı fiyatının virüsün artması ile yükseldiğini kaydederek, "Virüsün artması ile sarımsaklarımız 50 liraya kadar yükseldi. Ama şu an sarımsaklar da mevsim itibarı ile sona ermek üzere" diye konuştu.

Üretici Eşref Koca ise "Virüs çıktıktan sonra Taşköprü sarımsağına talep arttı. Yüzde 200 civarında bir talep artışı var. Fiyatlar önceki fiyatlara göre fazla arttı. Bizde toptan fiyatı 50 lira civarında falan. Ama büyük marketlerde fiyat 70-80 liraya doğru gidiyor. Elimizde şu an sarımsak yok. Talep çok; ama elimde şu an 500 kilo sarımsak var, o da yeterli değil" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİ DERTLİ

Tüketici Gökhan Akıllı ise, sarımsak fiyatının yükselmesi nedeniyle şaşkın olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz aylarda 25 lira civarındaydı fiyatlar. Bugün virüs nedeniyle fiyatlar 50-60 Lirayı buluyor" dedi.

KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı

Kaynak: DHA

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KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı

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