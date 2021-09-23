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Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

Kastamonu Belediyesi, YAPEX Fuarında konak görünümlü standıyla ilgi odağı oldu.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Kastamonu Belediyesi, YAPEX Fuarında konak görünümlü standıyla ilgi odağı oldu.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliği, Tarihi Kentler Birliği'nin desteğiyle bu yıl İstanbul Yenikapı'da bulunan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirası Koruma Fuarı'na Kastamonu Belediyesi de katıldı. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da katıldığı fuarda Kastamonu Belediyesi konak görünümlü standıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Stant da tarihi Nasrullah Köprüsü ve Saat Kulesi'nin maketleri de bulunurken taşbaskı yapımı da gerçekleştiriliyor. "Kırsal Miras ve Kent İlişkisi" başlığıyla düzenlenen ve geçtiğimiz gün açılışı yapılan YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı'nda "Kırsalı Birlikte Korumak, Afetler Sonrası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı" paneli düzenlenecek. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, panelde 'Yangınlar ve Selin Yerele Etkileri'yle ilgili konuşma yapacak.

Son 100 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Kastamonu'da özellikle Bozkurt ilçemiz derin yaralar almış ve Kastamonu Belediye Başkanı ilk gün itibariyle Kastamonu Belediyesi ekiplerini afet bölgelerinde aktif olarak görevlendirmişti. - KASTAMONU

Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

Kastamonu, konak görünümlü stant ile fuarda ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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