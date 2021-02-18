Kastamonu kıyıları ile Samsun arasında fırtına bekleniyor
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Kastamonu kıyıları ile Samsun arasında fırtına bekleniyor

18.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:11
Kastamonu kıyıları ile Samsun arasında fırtına bekleniyor

Kastamonu kıyılarında bu akşam saatlerinden sonra Sinop ve zamanla Samsun kıyılarında da yarın sabah saatlerinde fırtına bekleniyor.

Kastamonu kıyılarında bu akşam saatlerinden sonra Sinop ve zamanla Samsun kıyılarında da yarın sabah saatlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, bugün akşam saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarında, yarın sabah saatlerinde Sinop kıyıları ile zamanla Samsun kıyılarında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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