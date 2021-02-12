Kastamonu kıyıları ile Bafra arasında yarın fırtına bekleniyor

Kastamonu kıyıları ile Bafra arasında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Kastamonu kıyıları ile Bafra arasında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kastamonu kıyıları ile Bafra arasında rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök