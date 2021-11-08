KASTAMONU KIRIK BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

KASTAMONU (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kastamonu iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kastamonu ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Kastamonu Kırık Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 75 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasını ve Kastamonu iline 13, 82 hm3/yıl içmesuyu temini sağlanacak. Baraj derivasyon tünelinde kazı, beton, enjeksiyonlar ve tünel çıkışı sanat yapıları imalat ve Gövde kazıları tamamlandı. Barajda Gövde ve dolusavak imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 107, 8 metre ve su depolama kapasitesi 42 milyon m3olan Kastamonu Kırık Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 108 milyon 351 bin 608 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

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