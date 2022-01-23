KASTAMONU - Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü - Haberler
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KASTAMONU - Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Zabıta ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için çöken alanda önlem aldı.

Devrekani ilçesinde ise kar nedeniyle çöken İmam Hatip Lisesinin spor salonunda hasar oluştu.

KASTAMONU - Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü

KASTAMONU - Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü

KASTAMONU - Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Zabıta, kar, Güncel, Haber

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