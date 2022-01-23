KASTAMONU - Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Zabıta ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için çöken alanda önlem aldı.
Devrekani ilçesinde ise kar nedeniyle çöken İmam Hatip Lisesinin spor salonunda hasar oluştu.