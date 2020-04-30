Kastamonu Kadın Konukevine 24 Mayıs'a kadar başvuru kabul edilmeyecek Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadın konukevine başvuruların 20 gün daha ötelendiği bildirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadın konukevine başvuruların 20 gün daha ötelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Nisan'da, kadın konukevine başvuruların 30 gün süreyle kabul edilmemesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca kadın konukevine başvuruların, önceki kararın bitiş tarihi olan 4 Mayıs'tan itibaren 20 gün daha uzatılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA