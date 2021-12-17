Kastamonu İli Devrekani Belediye Başkanı Engin ALTIKULAÇ, Vali İlhami AKTAŞ' ı Ziyaret Etti

KASTAMONU (Habermetre) - Kastamonu İli Devrekani Belediye Başkanı Engin ALTIKULAÇ, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Devrekani Belediye Başkanı Engin ALTIKULAÇ ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Devrekani Belediye Başkanı Engin ALTIKULAÇ 'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

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