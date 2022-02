KASTAMONU (İHA) - Kastamonu milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor

KASTAMONU - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'daki turizm faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktararak, ""Önümüzdeki süreçte birkaç milyon turisti ilimizde ağırlayacak hale geleceğiz" dedi.

Kastamonu Valiliği tarafından yürütülen 2022 Yılı Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TÜRSAB'a bağlı seyahat acentelerine yönelik tanıştırma turu düzenlendi. Bu kapsamda kültür turları düzenleyen Ankara merkezli 20 seyahat acentesi Kastamonu protokolüyle bir araya geldi. Kastamonu'da bulunan Doğa Kültür Köyünde gerçekleşen toplantıda Kastamonu'nun il protokolü, seyahat acentelerinin istek, talep ve önerilerini dinledi.

"Tanıtım faaliyetleriyle gecelik 765 bin konaklamaya ulaştık"

Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Kastamonu'yu siyasetiyle, belediyemizle, özel idaremizle, tüm bileşenlerimizle beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla yarınlara çok güçlü bir şekilde hazırlamak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Eminiz ki sizlerde Kastamonu'ya her gelişinizde daha ileri bir noktada görüyorsunuz. Çünkü bunlarla alakalı hem altyapı da hem üstyapı da çok ciddi yatırımlarımız var. İlerleyen süreçte inşallah bunların çok daha güzel yansımalarını göreceksiniz. Bizler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi 2017-2018-2019 yıllarında turizmde çok ciddi hamleler yakaladık. Turizmin parlayan yıldızı sloganıyla hem yapmış olduğumuz altyapı üstyapı yatırımlarımızla hem yaptığımız faaliyetlerle hem de sizin gibi değerli TÜRSAB'ın bölgemizde yapmış olduğu tanıtım faaliyetleriyle 765 bin gecelemeye ulaştık. İlimiz her yıl üzerine koyan bir oranla turizmde çok ciddi bir yere doğru giderken tüm Türkiye'de olduğu gibi pandemiye yakalandık. Bunu en iyi sizler anlarsınız. Misafirlerinizde, müşterilerinizde, davetlilerinizde çok ciddi azalmalar oldu ama bugünkü gelinen noktada tüm Dünya artık pandemi ile yaşamayı öğrendi ve şu andaki izlenime bakıldığında da inşallah yakın bir zamanda toplumun, insanların, dünyanın birinci önceliği olmaktan çıkacak. Sonuç olarak insanlar tekrardan kaldığı yerden turizme başlayacak. Bizde sizler gibi değerli dostlarımıza bölgemizdeki değişiklikleri göstermek, yeni imkan ve kapasitelerimizi göstermek amacıyla böyle bir organizasyon tertip ettik. Bu yüzden bizlerde 2022 yılını tanıtım yılı ilan ettik ve bu kapsamda 12 aya yayılan bir dizi etkinlikler planladık. Bugünkü katılmış olduğumuz kış festivali etkinlikleriyle tanıtım faaliyetlerimizden bir kısmı. İnşallah bizler bunların yansımalarını 12 aya yayacağız, her ayda en az bir etkinlik olmak üzere tekrar tanıtım noktasında ilimize daha çok ziyaretçi çekme noktasında çabalarımızı hep beraber sürdüreceğiz" dedi.

"Kastamonu, turistlerin her türlü talebini karşılayacak potansiyele sahip güzide bir ilimiz"

Kastamonu'nun her türlü turizmin yapılabileceği faaliyetleri içerisinde barındırdığına dikkat çeken Vali Çakır, "Kastamonu, dini turizm anlamından tutunda tarih turizminde, doğa turizminde, deniz turizminde, kanyon turizminde, her konuda çok güzlü potansiyeli olan bir il. Dolayısıyla siz değerli firma sahiplerimiz ya da temsilcileri, müşterileriniz veya misafirleriniz hangi konuda istekleriniz var ise Kastamonu o konuyu güçlü bir şekilde bünyesinde barındıran bir il. Bunun yanı sıra Kastamonuluların sıcak kanlı ve misafirperver olması birde bunu misyonu üstlendiği zaman gelen misafirleriniz inşallah bundan önceki tespitleriniz gibi bundan sonrada büyük bir memnuniyetle ilimizden ayrılacaklardır. Camilerimizi, bedestenlerimizi biliyorsunuz. Binlerle yıllık kadim kültürümüzü biliyorsunuz. Özellikle pandemi sonrasında çok daha fazla gündeme gelen eşsiz doğamızı ve yaylalarımızı biliyorsunuz. Her türlü turist yapısına uygun imkanlarımızı ve kapasitemizi biliyorsunuz. Şu anda biz onun çok çok azını kullanıyoruz ama ilerleyen süreçte inşallah sizlerin de desteğiyle Kastamonu'da inşallah birkaç milyon turisti ağırlama noktasına geleceğiz. Konaklama konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. Bir dizi tesislerimizde iyileştirme çalışmalarımız var. Konak gecelememizden biraz daha modern konseptteki gecelemeye kadar yelpazemiz çok geniş. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yeterince kapasitesi var. Konaklama sorunumuz da yok inşallah devam eden, başlayacak olan yatırımlarımızla beraber doğanın içerisinde tamamen ahşap konsepte yani geleceğin turizmin konseptine uygun şekilde ve lüks bir konsepte konaklama imkanı sunacak turizm yatırımlarımızın bir kısmı başladı, bir kısmı da başlayacak. Bir kısmı da başlama aşamasına geldi. İnşallah 1 yıl içerisinde çok ciddi şekilde yatak kapasitesine siz değerli dostlarımızın imkanlarına sunacağız. Tanıtım çok önemli, eğer siz gerekli önemi göstermezseniz buradaki güzellikleri dışarı ile paylaşamazsınız. O yüzden bizler bunların farkındayız. İlimizin sahip olduğu her türlü tarihi ve doğal güzellikleri daha çok insana, hem yurtiçinde hem de yurt dışında tanıtma noktasında irademiz var. Bununla ilgili yeni oluşum çalışmalarımız var. Siz değerli acentelerimizin, değerli basın mensuplarımızın, değerli müdürlerimizin herkesin tüm Kastamonuluların azmi ve kararlılığı da var. İnşallah bununla alakalı ilerleyen süreçte de çok daha farklı etkinlikleri de göreceksiniz" diye konuştu.

Toplantının ardından seyahat acenteleri de söz alarak istek, talep ve önerilerini il protokolüne sundu.