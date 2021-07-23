KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Erkut Kargın - Haberler | Güncel

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şaban Tüzek'in (66) kullandığı 34 CTA 24 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu

Saltuklu Kavşağı'nda Ferdettin Demirel idaresindeki 34 AG 4098 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Tüzek ile aynı araçta bulunan Hülya, Demirhan ve Semira Meryem Hoca ile Muhlis ve Hanife Maden yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.

KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkut Kargın

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