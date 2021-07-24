Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği bayramda 550 aileye kurban eti dağıttı
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Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği bayramda 550 aileye kurban eti dağıttı

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği bayramda 550 aileye kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Kurban Bayramı'nda 550 aileye kurban eti dağıtıldı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Kurban Bayramı'nda 550 aileye kurban eti dağıtıldı.

Dernek Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Horuz, "Nerede bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa ona dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH hem yurt dışında hem de yurt içinde mazlumların yanında olmaya devam ediyor." dedi.

Veren el ile alan eli buluşturduklarını dile getiren Horuz, "Bu bayramda da gönlü bol halkımız kurban paylarını bize ulaştırdı. Kastamonu ve ilçelerinde 550 ailemizde 2 bin 300 kişiye paylarımızı dağıttık. Destekçilerimizden Allah razı olsun. Aynı zamanda İHH tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan 165 bin kişiye kurban emanetleri ulaştırıldı. 19 bin yetim çocuğumuz desteklerinizle bayramlık hediyelerine kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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