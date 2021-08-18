KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Soylu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Sabri Erdil ile Vali Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, emniyet ve AFAD yetkilileri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı