Kastamonu için yoğun kar uyarısı

07.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:16

Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren pazar günü sabah saatlerine kadar Kastamonu çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Karın, yer yer 50 santimetreyi bulacağı öngörüldü.

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA