Kastamonu için yardım tırı yola çıktı
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Kastamonu için yardım tırı yola çıktı

Kastamonu için yardım tırı yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünleri dolu tır Zeytinburnu'ndan yola çıktı.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünleri dolu tır Zeytinburnu'ndan yola çıktı.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünlerinden oluşan yardım tırını bölgeye gönderdi.

"Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu'daki kardeşlerimize geçmiş olsun"

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnulu İş Adamları olarak Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik malzemeler taşıyan yardım tırını Zeytinburnu'ndan yola çıkardıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yardım tırımız İstanbul AFAD ve Kastamonu AFAD üzerinden irtibatlı olarak Kastamonu Bozkurt bölgesine gidecek. Bu yardım tırının hazırlanmasında emeği geçen Zeytinburnulu iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kastamonu için yardım tırı yola çıktı
Kastamonu için yardım tırı yola çıktı
Kastamonu için yardım tırı yola çıktı
Kastamonu için yardım tırı yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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