Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısı
Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
22.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:11
Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın bölge genelinde sıcaklıkların 10-15 derece düşmesine neden olacağı belirtildi.
Kastamonu'da şiddetli sağanak ve dolu beklendiği bildirilen açıklamada, sel, su baskını, yağış anında yaşanacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA