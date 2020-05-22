Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısı Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın bölge genelinde sıcaklıkların 10-15 derece düşmesine neden olacağı belirtildi. Kastamonu'da şiddetli sağanak ve dolu beklendiği bildirilen açıklamada, sel, su baskını, yağış anında yaşanacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Kaynak: AA