Kastamonu için sağanak uyarısı

21.08.2019 09:12

Kastamonu'da saat 24.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanağın saat 24.00'e kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA