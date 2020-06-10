Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısı Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu'nun güney kesimlerinde yerel, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yağış anında yaşanabilecek yerel dolu, sel ve su baskını ile yıldırım ve rüzgara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA