Kastamonu için 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu için 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu için 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı

Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu

Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın akşamdan itibaren kentin kuzey kesimlerinde yer yer 21 ila 50 santimetreyi bulabilecek kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erkan Kandemir Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu için 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:50:23. #1.16#
title