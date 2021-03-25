Kastamonu için 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın akşamdan itibaren kentin kuzey kesimlerinde yer yer 21 ila 50 santimetreyi bulabilecek kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor