KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
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KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından besleniyor.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından besleniyor.

Gönüllüler, bu hafta Devrekani ve İnebolu ilçelerinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, özellikle kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına işaret etti.

Kastamonu'daki HAYTAP gönüllüleriyle hayvanları beslediklerini anlatan Kökgöz, "Her hafta bir bölgeye giderek besleme yapıyoruz. Bu hafta da İnebolu ve Devrekani'deydik. HAYTAP olarak marketlerden raf ömrü bitmiş ama son kullanma tarihi geçmemiş balık, süt ve süt ürünleri ile kasap ve pastane ürünlerini alıp yola koyulduk. Canlarımızın beslemesini yaptık." dedi.

Kısıtlama dönemlerinin sokak hayvanları için zor geçtiğini vurgulayan Kökgöz, "Herkesten ricamız evlerinin önüne bir tas su ve biraz mama bırakmaları. Sokak hayvanları aç kalmasın." diye konuştu.

KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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