Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Şefliği öncülüğünde uçak kaza kırım ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği Kastamonu-İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı kalkış esnasında ormanlık alana düştü.

Olaya ilk müdahaleyi havalimanı ARFF personeli gerçekleştirdi. Uçakta çıkan yangın söndürülürken yaralılar ARFF ve UMKE personeli tarafından kurtarıldı.

AFAD ekipleri, daha sonra uçakta bulunan ve kaza sonrası ormanlık araziye düşen şüpheli paketi buldu. Olay yeri emniyeti havalimanı güvenlik personeli, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sağlandı.

Tatbikata 110 personel ile 8 kurum ve kuruluştan katılım sağlandı.

Ulaştırma Memur-Sen İl Başkanı Metin Tiraki, havalimanında 7/24 görev yapan ve tatbikatı başarılı şekilde yerine getiren ARFF personelini ve emeği geçenleri tebrik etti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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