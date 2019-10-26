Kastamonu halinde yangın

26.10.2019 00:26

Kastamonu Sebze ve Meyveciler Halindeki bir dükkanda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde, halde bulunan Tahir Halimoğlu'na ait dükkanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayda, Halimoğlu'na ait dükkan kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki dükkanda hasar meydana geldi.

Öte yandan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA