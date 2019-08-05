Kastamonu, gastronomi festivalinde İtalyan şefleri ağırlayacak

Kastamonu'da, İtalyan şeflerin katılımıyla Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali yapılacak.

Festival, Valiliğin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla 27 ve 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Proje sorumlusu Gülsen Kırbaş, AA muhabirine, Kastamonu'nun önemli bir gastronomi festivaline ev sahipliği yapacağını söyledi.

Festivale en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirten Kırbaş, "Kastamonu'nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkıp tanıtarak ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi ev sahipliğinde düzenlenen festival, kentin yükselen bir gastronomi destinasyonu olması için önemli bir tanıtım platformu olarak kurgulandı." dedi.

Kastamonu'da ilk kez böyle bir festival düzenleneceğini anlatan Kırbaş, "Bu, kentin sahip olduğu gastronomik değerleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla yapılacak önemli bir etkinlik. Yöresel ürünlerimizi önce Türkiye'ye, daha sonra yabancı misafirlerimize tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamındaki etkinlikler hakkında bilgi veren Kırbaş, şunları kaydetti:

"Türk ve İtalya'dan gelecek ünlü şeflerin sunumları olacak. İtalya'dan gelecek doğal tarım uzmanı hocamız, panelistlik yapacak. Hazer Amani, Danilo Zanna, Sahrap Soysal gibi gastronomi dünyasının yıldız isimlerinden gastro showlar olacak. Panel ve söyleşilerin yanı sıra gençler tarafından yarışmalar yapılacak. Hocalar eşliğinde öğrenciler, yemek şovları gerçekleştirecek. Geleneksel Kastamonu mutfak gereçleri sergisi düzenlenecek."

Kırbaş, festivalde, sektör paydaşları, konunun profesyonelleri, gurmeler, yazarlar, turizmciler ve işletme sahiplerini ağırlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA