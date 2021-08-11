Kastamonu felaketi yaşıyor
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Kastamonu felaketi yaşıyor

Kastamonu felaketi yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile birçok ilçe ve köy merkezi sular altında kaldı, dereler taştı.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile birçok ilçe ve köy merkezi sular altında kaldı, dereler taştı. Dehşeti yaşayan vatandaşlar ise sel sularına kapılmamak için binaların çatılarına çıktı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Devam eden yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde bazı köyler sular altında kalırken, Ezine çayından taşan sel suları ise kent merkezini sular altında bıraktı. Bir kişinin öldüğü iddia edilen sel ile çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı öğrenildi. Kent merkezini kaplayan sel sularına çok sayıda araç kapılırken, vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine ve evlerinin çatılarına çıkarak kendilerini sel sularından korumaya çalıştı.

Sel belgelerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu Küre'ye metrekareye 198,9 Kastamonu Pınarbaşı'da metrekareye 167, Kastamonu Azdavay'da metre kareye 143,9 Kastamonu Bozkurt'ta metrekareye 126,5, Kastamonu, İnebolu'da metrekareye 123,7 milimetre yağış düştü.

(Cemal İlyasoğlu - Erdem Demirci - İbrahim Şahin Demir/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kastamonu felaketi yaşıyor
Kastamonu felaketi yaşıyor
Kastamonu felaketi yaşıyor
Kastamonu felaketi yaşıyor
Kastamonu felaketi yaşıyor
Kastamonu felaketi yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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