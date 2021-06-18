Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu, Türkiye şampiyonasından birincilikle döndü

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Lina Sulubey, Sakarya'da düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın U10 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Lina Sulubey, Sakarya'da düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın U10 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ve 25 ilden 838 sporcunun katıldığı şampiyonada Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Lina Sulubey, kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Lina'nın şampiyonluğu, kente sevinç yaşattı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takım Antrenörü Ali Yasin Bayram, AA muhabirine, 15-17 Haziran'da düzenlenen şampiyonaya Kastamonu'dan eskrim antrenörü Fatima İbrahimova ve 11 sporcuyla katıldıklarını belirtti.

Her kategoride mücadelede ettiklerini, Lina'nın ise U10'da Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Bayram, "Kastamonu'da 11 sporcumuzla bu şampiyonada ter döktük. Her bir sporcumuz büyük özveriyle yer aldıkları kategoride sonuna kadar mücadele etti. Sporcumuz Lina, rakiplerini geride bırakarak şampiyonayı birinci olarak tamamladı ve bizlere büyük sevinç yaşattı. Kendisini ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kastamonu'dan milli sporcular çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel