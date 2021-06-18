Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu, Türkiye şampiyonasından birincilikle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu, Türkiye şampiyonasından birincilikle döndü

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu, Türkiye şampiyonasından birincilikle döndü
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Lina Sulubey, Sakarya'da düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın U10 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Lina Sulubey, Sakarya'da düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın U10 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ve 25 ilden 838 sporcunun katıldığı şampiyonada Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Lina Sulubey, kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Lina'nın şampiyonluğu, kente sevinç yaşattı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takım Antrenörü Ali Yasin Bayram, AA muhabirine, 15-17 Haziran'da düzenlenen şampiyonaya Kastamonu'dan eskrim antrenörü Fatima İbrahimova ve 11 sporcuyla katıldıklarını belirtti.

Her kategoride mücadelede ettiklerini, Lina'nın ise U10'da Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Bayram, "Kastamonu'da 11 sporcumuzla bu şampiyonada ter döktük. Her bir sporcumuz büyük özveriyle yer aldıkları kategoride sonuna kadar mücadele etti. Sporcumuz Lina, rakiplerini geride bırakarak şampiyonayı birinci olarak tamamladı ve bizlere büyük sevinç yaşattı. Kendisini ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kastamonu'dan milli sporcular çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu, Türkiye şampiyonasından birincilikle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:13:14. #1.16#

title