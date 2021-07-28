Kastamonu Entegre tüm ürünlerine EPD belgesi aldı
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Kastamonu Entegre tüm ürünlerine EPD belgesi aldı

Kastamonu Entegre tüm ürünlerine EPD belgesi aldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Ekonomi

Ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden Kastamonu Entegre, tüm ürünlerine Çevresel Ürün Beyanları (EPD) belgesi almaya hak kazandı.

Ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden Kastamonu Entegre, tüm ürünlerine Çevresel Ürün Beyanları (EPD) belgesi almaya hak kazandı.

Kastamonu Entegreden yapılan yazılı açıklamada, ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegrenin, Türkiye'de sektörün en fazla EPD belgesine sahip firması olduğu aktarıldı.

ISO standartlarına uygun biçimde hazırlanan ve uluslararası pazarda geçerliliği bulunan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi metoduna bağlı kalarak bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanan EPD belgesi almaya hak kazanan şirketin, sektöründe yeni bir başarıya imza attığı ifade edildi.

Açıklamada, Kastamonu Entegrenin üst yöneticisi Haluk Yıldız'ın ifadelerine yer verildi.

Bu belgelerin çevresel performans karşılaştırması yapmanın yanı sıra çevre yönetimi ve ürün performansının iyileştirilmesine büyük katkı sunduğunu belirten Yıldız, sürdürülebilirlik konusunda dünya genelinde oluşan farkındalık çerçevesinde yeşil satın alma ve ihale şartlarında bu belgelerin sıklıkla şart koşulduğunu vurguladı.

Ürün standartlarını çevresel etkileri ölçerek oluşturmanın Kastamonu Entegrenin yarım asırlık kalite anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu ana kadar 200 ürünün hak kazandığı EPD belgesini tüm ürünlerimiz için almamız, ağaç bazlı panel sektöründe önemli bir adım oldu. Bağımsız doğrulayıcılar ürünlerimiz için onayladıkları bu belgelerle çevre performansımızı tescilledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle EPD'lerin önemi daha da artacak. Sektöründe Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi konumundaki Kastamonu Entegre de bu süreci en iyi değerlendiren şirketlerden biri olacak."

Kastamonu Entegrenin MDF, melamin kaplı MDF, yonga levha, melamin kaplı yonga levha, parlak panel MDF, parlak panel yonga levha, boyalı panel MDF, boyalı panel yonga levha, kapı paneli, laminant tezgah, laminant parke ve süpürgelik olmak üzere tüm ürün grubunu EPD belgesiyle tescillediği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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