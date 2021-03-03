Kastamonu Entegre 600 milyon liralık Samsun yatırımını tamamladı

Ağaç bazlı panel sektörü markası Kastamonu Entegre, geçen yıl Samsun'da başlattığı 600 milyon liralık kontinü tesis yatırımını tamamlayarak üretime geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye'nin birinci, dünyanın altıncı büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre, stratejik yatırımlarıyla üretimdeki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

Samsun Yonga Levha Tesisi'nde yenileme ve kapasite artırımına yönelik 600 milyon liralık yatırımını tamamlayan şirket, mevcut katlı yonga levha tesisini kontinü tesise dönüştürdü.

Devreye giren yüksek kaliteli levha ve laminasyon hatları ile Samsun'daki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,5 kat artarak 500 bin metreküpe ulaştı.

Halen yüzde 30 pazar payına sahip olan Kastamonu Entegre, Samsun Yonga Levha Tesisi'nde 120 kişiye daha iş imkanı sağlayarak, tesis genelinde toplam 300 kişiyi istihdam etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Entegre Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Yıldız, ağaç bazlı panel endüstrisinin, mobilya sektörü ile birlikte cari fazla veren nadir sektörlerden olduğunu kaydetti. Şirket olarak kornavirüs (Kovid-19) döneminde de yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu ay itibarıyla ülkemiz için çok değerli bir yatırımı daha hayata geçirdik. Samsun'daki eski tesisimizin faaliyetine son vererek, yıllık 500 bin metreküp üretim hacmine sahip yeni kontinü tesisimizde levha üretimine başladık. Böylece şirketimizin toplam üretim kapasitesini 6 milyon metreküpe ulaştırarak iç pazarın taleplerini en üst seviyede karşılamayı sürdüreceğiz."

Yıldız, Türkiye'nin büyüme hedeflerine ulaşmasında ağaç bazlı panel sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu belirtrek, "Bu yıl da yurt içinde tesis ve makine yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız