KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da dolu, tarım alanları ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

Kastamonu'da dolu, tarım alanları ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

Kastamonu İnebolu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fındık büyüklüğündeki dolu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Merkeze bağlı Yürekveren köyü sakinlerinden Hasan Kahyaoğlu AA muhabirine, dolunun bölgede tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Köylerde çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğunu ifade eden Kahyaoğlu, "Köylerimizde elma, armut, erik, kiraz yetiştiriliyor. Bunun dışında bahçelerde çeşitli sebzeler ekiliyor. Dolu yağışı meyve ağaçlarımız ile bahçelerimizdeki domates ve biberlere zarar verdi." dedi.

KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı
KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı
KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı
KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Balcı Funda Eryiğit Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ozan Tufan Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASTAMONU - Dolu tarım alanlarında zarara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 22:36:36. #1.15#

title