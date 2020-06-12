Kastamonu Dipsizgöl Tabiat Parkı turizme kazandırılacak Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Doğa harikası parkın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, "Daha fazla heba olmasına gönlümüzün elvermediği, elimizi taşın altına koyarak girişimlerimiz sonucu işletmeciliğini Tosya Kaymakamlığı olarak devraldığımız doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın, ilçemiz turizmine kazandırılması için başlattığımız çalışmalar sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde incelemelerde bulunduğumuz Milli Park'ta, enerji nakil hattının tamamen yenilenmesinin ardından ilk etapta günübirlik tesis alanının hizmete açılması için yoğun bir çalışma temposu içerisine giriyoruz. Yetkili kurumlarımız ile birlikte, başlanacak çalışmaların Dipsizgöl Tabiat Parkı Gelişme Planına uygun yürütülmesi için hiçbir detayı atlamıyor, sahadaki bütün ayrıntıları planlıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA