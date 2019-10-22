22.10.2019 16:46

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Sağlık Müdürlüğü arasında afiliasyon sistemini başlatmak amacıyla ön protokol imzalandı.

Protokolün Sağlık Bakanlığı tarafından da uygun görülerek onaylanmasının ardından Kastamonu Devlet Hastanesi eğitim ve araştırma hastanesine dönüşecek. Hastane Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından da kullanılabilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektörlük binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, atılan imzalarla birlikte afiliasyon sürecinin en kısa sürede başlaması temennisinde bulundu.

Afiliasyonun onaylanmasının önemli olduğunu vurgulayan Topal, "Bu sayede Kastamonu da tıp fakültesi hastanesine kavuşmuş olur. Hastanemiz hem yeni hekim kadrosuna hem de daha güzel imkanlara eğitim ve araştırma hastanesi sayesinde kavuşmuş olur." dedi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin Ankara'da bir üniversitede eğitim gördüğünü aktaran Topal, "Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde öğrencilerimiz burada eğitim görüyor. öğrencilerimizi inşallah yapacak olduğumuz çalışmayla önümüzdeki yıl buraya almak istiyoruz. İnşallah alacağız da. Şu an itibariyle bizim hedeflerimizde öncelikle afiliasyon sürecini başlatarak hastanelerimizin üniversite bünyesinde toplanmasıdır. Bu süreçte fiziki mekan ve akademik kadro sıkıntısını çözmek istiyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ise ön protokolün şehir için önemli olduğunu dile getirerek, "Biz burada ön protokol imzalıyoruz. Bu protokol daha sonra YÖK'e ve Sağlık Bakanlığına gidecek. Oradaki onayla birlikte bu süreç tamamlanacak ve Eğitim Araştırma Hastanesi hizmete girecek." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler de afiliasyon süreci tamamlandığında Kastamonu'daki sağlık hizmetinin iki basamaktan üçüncü basamağa terfi edeceğini söyledi.

Afiliasyon sisteminin Türkiye'nin farklı yerlerinde uygulandığını belirten Güler, "Türkiye'nin değişik yerlerinden afiliye olan hastanelerimiz var ama burada önemli olan ekibimizin uyum içinde çalışmasıdır. Bu çalışmanın devam etmesini istiyoruz. Bu süreci inşallah çabuklaştıracak." dedi.

Sağlık yatırımlarının verimli kullanılması gerektiğini dile getiren Güler, "Bugün geldiğimiz süreçte artık afiliasyon ülkemizin bir gerçeği. Sağlık yatırımlarının verimli kullanılması, insanların yararına daha iyi şekilde değerlendirilmesi ancak bu süreçle oluyor. Üniversitesi hastanesi bir kamu kurumudur, tıpkı devlet hastanesi gibi. Özellikle Anadolu'da Kastamonu ölçeğindeki sağlık hizmetinin bu şekilde birlikte yürütülmesinin gerçekten faydasının olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA