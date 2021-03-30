Kastamonu'dan kısa kısa
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Kastamonu'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'dan kısa kısa

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'nun Taşköprü ve İhsangazi ilçelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'nun Taşköprü ve İhsangazi ilçelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kastamonu Vali Yardımcısı veTaşköprü Kaymakamlığına vekalet eden Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve kurum amirlerinin yanı sıra öğrencilerinde katıldığı uygulamada yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Kılıçarslan ve Çatal, yaya geçidinde şoförlere broşür vererek yaya geçidinin önemini anlattı.

İhsangazi ilçesinde ise Kaymakam Vekili Ahmet Sami Meram, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve kurum müdürleri, İmam Hatip Lisesi önündeki yaya geçidini kırmızı renge boyadı.

Taşköprü'de dezenfekte çalışmaları

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerin dezenfekte edileceğini bildirdi.

Vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Çatal, çalışmaların ramazan ayı süresince devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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