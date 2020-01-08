Kastamonu'dan kısa kısa

08.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:28

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "iyilik projesi" kapsamında halk pazarında esnafa ve vatandaşlara çay, kahve ve salep ikramında bulundu.

Okul müdürü Ufuk Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanönü İmam Hatip Ortaokulu olarak öğrencileri iyilik yapmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Yaman, gönüllü öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekibin mayıs ayına kadar kadar hedeflerini gerçekleştireceğini anlattı.

Yapılacak etkinliklerle "Okullarımız İyilikte Yarışıyor" projesine başvurulacağını aktaran Yaman, "Gönüllü ekibimiz ilçede kurulan halk pazarında esnafın içini ısıtmak, yüzlerinde gülümseme oluşturabilmek için onlara bardak çay, kahve ve salep ikram etti. Sohbet edip bir nebze de olsa onları anlamaya çalıştılar." dedi.

İhsangazi

İhsangazi'de 34 sporcu, tekvando kuşak sınavını geçti.



İhsangazi Belediyesinin açtığı kurslara katılan sporcular, düzenlenen kuşak sınavına katıldı.



Sınava katılan 34 sporcu, milli antrenör Numan Hacat eşliğinde gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamladı.



Belediye Başkanı Hayati Sağlık, sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade ederek, başarılı sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA