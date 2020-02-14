Kastamonu'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı

14.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:06

AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları tarafından toplanan oyuncaklar, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Toplanan oyuncaklar, bölgedeki çocuklara ulaştırılmak üzere kargoyla gönderildi.

Kastamonu Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin herkesi çok üzdüğünü söyledi.

Depremden etkilenen minik yüreklere dokunmak istediklerini dile getiren Kalafat, "Deprem nedeniyle Genel Merkez Gençlik Kollarımız, 'Bir oyuncak çok tebessüm' sloganıyla kampanya başlattı. Kastamonu olarak biz de minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek istedik." dedi.

Kız ve erkek çocuklar için farklı oyuncaklar topladıklarını belirten Kalafat, "Kız çocuklarımız için bebek, erkek çocuklarımız için de oyuncak araba aldık. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA