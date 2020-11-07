Kastamonu'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım

Kastamonu'dan İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyim malzemesi ile oyuncak gönderildi.

Kastamonu'dan İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyim malzemesi ile oyuncak gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu Valiliği, il ve ilçe belediyeleri ile yardımseverler tarafından yardım malzemeleri toplandı.

Depremzedeler için toplanan 193 gıda kolisi, 69 battaniye, 4 yastık ve 2 yorgan, önünde "Geçmiş olsun İzmir" yazan bir kamyonla İzmir'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor